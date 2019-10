Stella, ultimati i lavori di riqualificazione dell’acquedotto in Località Rocca e quelli di ripristino del ciglio stradale franato nell'ottobre del 2018

I lavori di ripristino del ciglio stradale di via alla Fontana

Il Comune di Stella, attraverso la propria pagina Facebook, informa la cittadinanza relativamente a quanto riguarda alcune opere pubbliche:

"Ultimati i lavori di riqualificazione dell’acquedotto in Località Rocca - si legge sul noto social network - Oltre ai lavori idraulici che hanno visto la sostituzione della linea principale a servizio di Loc. Rocca, parte Lamberta e l’installazione di un nuovo idrante stradale in Loc. Rocca, sono stati eseguiti i ripristini definitivi del manto stradale nelle tratte interessate dagli scavi ed in porzioni ammalorate a causa dell’azione delle acque superficiali".

"Ultimati i lavori di ripristino del ciglio stradale (via alla Fontana ndr) franato a seguito dell’evento alluvionale dell’Ottobre scorso - informano ancora dal Comune di Stella - La formazione del nuovo cordolo su cui è stata installata una ringhiera protettiva ha determinato un modesto ampliamento della carreggiata che consente anche la sosta di alcuni veicoli. Nell’ambito del presente intervento è stata effettuata una regimazione delle acque superficiali con nuovo pozzetto ed attraversamento stradale".