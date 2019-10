Via ai lavori di sostituzione della stazione pompante della fognatura di Alassio

Sono partiti stamattina i lavori per la sostituzione delle valvole di ritegno sulla pompante della fognatura nel territorio comunale di Alassio.

A fine estate - infatti - si era verificata una rottura che aveva causato sgradevoli conseguenze, anche se tempestivamente risolte senza danni all'ecosistema marino.

"Per la verità - spiegano da Sca Srl - avevamo già programmato di intervenire sulla stazione di pompaggio sita in Via Dante, sotto la sede Comunale. Si trattava di un impianto datato che necessitava di un intervento risolutivo. L'incidente di settembre ci ha spinto ad accelerare i tempi per evitare che l'episodio abbia a ripetersi".

"Stamani - spiega Adriano Baldini, direttore tecnico di Sca - i nostri tecnici di Sca hanno impostato il cantiere. I lavori richiederanno alcuni giorni di lavoro, stante anche le allerte meteo annunciate per le prossime ore".