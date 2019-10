Intervento provvidenziale quello svolto dal personale della radiomobile di Alassio nello scorso fine settimana, il quale ha provveduto ad estrarre da una macchina in sosta sotto il sole per quasi cinque ore un cane di piccola taglia.

Dopo aver dissetato la povera bestiola, in evidente sofferenza per la calura, gli uomini dell'Arma hanno provveduto a rintracciare il proprietario, un uomo di nazionalità francese, e a denunciarlo per maltrattamento di animali.