Savona, scontro tra un mezzo pesante ed un'auto: intervento della polstrada e della polizia locale

Incidente nel tardo pomeriggio odierno a Savona, nei pressi della rotonda situata all'incrocio tra Via Vittime di Brescia e Via Braja: secondo quanto riferito, un mezzo pesante e un'auto (una Ford Fiesta) si sarebbero scontrati mentre entrambi percorrevano la strada in direzione Via Stalingrado. La dinamica è pero ancora tutta da accertare.