Settimana nazionale della protezione civile: tre incontri coi volontari di Boissano, Toirano e Loano

Anche il gruppo intercomunale di protezione civile di Boissano, Toirano e Loano aderisce alla “Settimana nazionale della protezione civile”, l'iniziativa promossa dal dipartimento nazionale della protezione civile che dal 13 al 19 ottobre vedrà tutte le componenti e le strutture operative promuovere incontri e iniziative per far conoscere meglio agli italiani come è organizzato il nostro sistema e quali sono le sue capacità, favorendo la conoscenza dei territori e dei rischi e, in collaborazione con le strutture territoriali di protezione civile, l’approfondimento dei sistemi locali e dei piani comunali.

Nel solco dell'ampio progetto di “formazione” avviato già lo scorso anno, nei prossimi giorni i volontari del gruppo intercomunale organizzeranno tre incontri pubblici per informare residenti e turisti sulle norme di autoprotezione fondamentali da mettere in atto in caso di emergenza.

Il primo incontro è in programma domani, martedì 15 ottobre, alle 16.30 all'uscita delle scuole elementari di Toirano; si continua giovedì 17 ottobre alle 16.30 davanti alle scuole elementari di Boissano; terzo e ultimo appuntamento sabato 19 ottobre sulla passeggiata a mare di Loano.

Durante i tre incontri i volontari forniranno utili informazioni sulle norme di autoprotezione da mettere in atto in caso di emergenza ed in particolare in caso di alluvione e terremoto; inoltre, descriveranno nel dettaglio il funzionamento del nuoso sistema di allertamento “a colori” e inviteranno tutti i cittadini che non lo avessero ancora fatto a scaricare la App “ComuniCare” che consente di tenersi sempre informati sulle evoluzioni delle allerte meteorologiche.