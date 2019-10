Lo stallo dell'Aurelia bis approda a Roma, il vice sindaco di Savona Arecco: "Infrastruttura indispensabile. Non possiamo attendere oltre"

"Ci sono in gioco posti di lavoro, per un'infrastruttura indispensabile che non possiamo attendere oltre" commenta il vice sindaco e assessore alla viabilità del Comune di Savona Massimo Arecco.

"In questi mesi - prosegue Arecco - con i sindaci Garbarini e Nasuti, i rispettivi tecnici, la Regione ed i Sindacati, abbiamo svolto un lavoro di squadra, facendo pressioni sul Ministero. Finalmente, il 23 ottobre prossimo, previa riunione in Regione, Garbarini, Nasuti ed io, a Roma, sul tavolo del Ministro metteremo le istanze di un territorio che attende da troppo tempo la ripresa dei lavori, la salvaguardia dei posti di lavoro e la risoluzione, dal punto di vista progettuale, di nodi strategici come Margonara, il collegamento con via Schiantapetto e le opere di mitigazione".