Anche la Liguria al 1° Congresso Nazionale delle professioni sanitarie di Rimini

Dove c'è ordine c'è benessere. È stato lo slogan del 1° Congresso Nazionale della Federazione Nazionale Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (TSRM PSTRP), svoltosi a Rimini nei giorni 11, 12 e 13 ottobre.

Un evento a cui hanno partecipato tremila professionisti della salute, provenienti da tutta Italia. La Federazione degli Ordini Nazionale TSRM PSTRP nata da poco più di un anno fa, racchiude diciannove albi professionali, per un totale di circa 240.000 lavoratori della salute.

In Liguria, sono presenti due Ordini, uno interprovinciale di Genova, Imperia e Savona con sede a Genova e l'Ordine di La Spezia, in cui sono iscritti circa 7000 Professionisti.

"L'evento nazionale di Rimini è il risultato degli sforzi profusi da parte di tutti i professionisti, a partire dalla promulgazione della legge di istituzione dell’ordine - lo afferma Antonio Cerchiaro, presidente dell'Ordine di Ge Im Sv - L'Ordine é la casa comune di migliaia di operatori della salute, ciascuno con la propria professionalità, ma insieme costituiamo un soggetto unico che lavora per tutelare il benessere del cittadino".

La kermesse riminese ha visto avvicendarsi temi trasversali, dalla responsabilità giuridico - professionalità degli operatori, all'impiego delle più recenti tecnologie in ambito sanitario. Tra i relatori anche l'ex ministro in Beatrice Lorenzin, che firmò la legge di istituzione del maxi ordine, e che ha ribadito la vicinanza alle categorie professionali presenti al suo interno.

Il prossimo appuntamento per i professionisti dell'Ordine di Ge, Im, SV è previsto per il 30 di novembre con l'Assemblea degli iscritti. In quella occasione verranno elette le commissioni degli albi appartenenti alle 19 professioni dell'Ordine interprovinciale ligure, organo fondamentale per il completamento dell'assetto organizzativo e funzionale dello stesso.