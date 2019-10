"Tremolo Day": ad Albenga si parla di morbo di Parkinson

Ad Albenga è in programma per il 19 ottobre: "Tremolo Day", giornata informativa sulla Malattia di Parkinson.

Ecco il programma:

• 09:30 Incontro in Via Patrioti 75 presso "Muovi la Salute" per il workshop: - riabilitazione, logoterapia e nutrizione (Ilaria Moreno) - presentazione iniziativa #prendiamocipermano

- lo scenario dell'associazionismo in Italia (Giulio Maldacea); Testimonianze di pazienti speciali: - Samantha Vizentin (Cammino Santiago de Compostela) - Sandro Paffi (viaggio in moto in Romania)

• 12:30 Pranzo presso Fior di Loto in Via Isonzo 12, con intervento di Adele Palumbo, biologa nutrizionista.

• 15:00 Attività presso Piazza XX Settembre (a 250 mt):

• Educazione al movimento, importanza dell'attività fisica e della postura (Renato Bavagnoli)

• Vai Chi Chuan e Parkinson (Franco Piccirilli)

Presenza di ANMIC SAVONA per consulenza burocratica (9.30 - 12.30) Partecipazione gratuita - Pranzo euro 15 (prenotazione consigliata)

Info line e prenotazioni: al numero 0182 554352.