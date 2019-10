Da CNA un sostegno concreto alla famiglia Sari di Vado Ligure

Nell'ambito del programma previsto per il CNA Day di sabato prossimo 19 ottobre, è stato fissato uno specifico appuntamento dedicato all'impegno sociale con il quale CNA Savona si rivolge a tutti (cittadini, pensionati, ecc) coloro che si rivolgono ai propri sportelli.

Alle 15.30 CNA incontrerà la famiglia Sari di Vado Ligure, gravemente colpita da un duplice lutto familiare in cui, a breve distanza dalla terribile morte del padre Mauro, imprenditore artigiano, si è tolta la vita nelle stesse tragiche circostanze la giovane figlia Marzia di 18 anni.

A tal proposito CNA Savona ha deciso di concorrere nell'offrire il proprio aiuto alla famiglia, in particolare alla moglie Maria Grazia presente all'incontro e alla figlia Giulia, ancora intenta a proseguire gli studi, aprendo un conto appositamente dedicato dove tutti potranno offrire liberamente il proprio contributo.

Il conto è aperto presso la UBI Banca di Albenga all'IBAN: IT14Y0311149250000000001385 intestato a CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO DI SAVONA

La causale è SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA SARI

Tutti coloro che vorranno dare un concreto aiuto alla famiglia Sari potranno farlo utilizzando questo strumento messo a disposizione di CNA Savona.

La giornata, patrocinata dal comune di vado, vedrà affrontate tra le altre alcune tematiche circa le problematiche di carattere logistico ed infrastrutturale legate all'imminente operatività della Piattaforma Maersk, che se da una parte offre prospettive di importanti risultati sul piano economico a favore del nostro territorio, dall'altro impone importanti riflessioni sulla palese inadeguatezza del contesto urbano ed extraurbano che andrà inevitabilmente ad evidenziare.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10.00 – APERTURA CNA DAY – Saluto del Sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano e della Presidente di CNA Savona Paola Freccero

Ore 10.15 – IMMINENTE ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA MAERSK - luci ed ombre su un momento storico per il territorio – Intervento delle autorità, degli enti pubblici e privati, del Presidente di CNA Fita Savona Aldo Contini e del delegato ai trasporti merci Giuseppe Barberis

Ore 12.00 Lotta all'abusivismo e l'impegno di CNA Savona – Intervento di Matteo Sacchetti, Segretario di CNA Savona

Ore 12.30 - PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI: TRACCIABILITA' ED EXPORT – Intervento di Paola Freccero alimentarista

Ore 14.00 – LA SICUREZZA STRADALE - la professionalità nel mondo dell'autoriparazione – Intervento di Matteo De Ambroggi, Presidente provinciale CNA Servizi alla Comunità, Mauro Assandri delegato per i carrozzieri, Nello Riccardi referente per i centri di revisione, Domenico Maselli delegato per i gommisti Ore

15.30 – CNA PER IL SOCIALE – l'Associazione vicina ad imprenditori, cittadini e pensionatiIntervento di Luisella Borsi, direttrice Patronato Epasa Itaco di Savona

Ore 16.30 – CHIUSURA DELL'EVENTO