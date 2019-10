La modella pietrese Laura Brioschi porta oltre 300 persone in piazza Duomo a Milano per la "Body Positive Catwalk"

30 donne sotto la neve hanno dato il via a quello che oggi con oltre 300 presenze è diventato il più grande movimento Europeo #bodypositive.

A Marzo 2019 un altro flash mob a Milano in cui erano 150 da tutto il mondo e da qui è seguito il Summer Tour con tappa a Parigi, Berlino e Barcellona!

Ora si progettano le nove date, che vedono toccare sia altre città d’Italia, soprattutto al sud, che la Russia e forse... Los Angeles.

Alcune delle Storie iper motivazionali che non potete evitare di conoscere da questa BODY POSITIVE CATWALK per sono:

- Muriel 280k attivista LGBT che ha dato un grande sostegno

- Gemma Le Noci 114k modella fitness che appoggia questa causa sfilando per la seconda volta

- Fabiana Pastorino 56k body activist e maestra

- Yamila Orozco 38k da Barcellona

- Paola Torrente nel pubblico 360k

- Fabio Incorvaia 7 volte campione del mondo di moto d’acqua che insieme a Francesco che non parla, non cammina, non vede...rappresentano la stupenda associazione JETSKI therapy dove Fabio in prima persona porta anche sino a 100 ragazzi disabili in un giorno a fare un giro di emozioni in moto d’acqua!

- Benedetta De Luca 30k che dopo 18 operazioni è ancora in sedia a rotelle, ma ciò non le preclude di essere una paladina della felicità è femminilità. Avvocatessa che si batte per i diritti dei disabili e fashionista dal cuore grande.

- Mamma di Benedetta, Giovanna, che bellissima ed elegantissima presa dall’energia della manifestazione sceglie di spogliarsi e sfilare con Nadia, 50 anni!

Solo dopo scopriamo che lei ne avrà 70 a Gennaio, è semi cieca ed ha una patologia della pelle del collo che colpisce solo 26 persone in Italia (ha tolto anche il foulard, perché “si sentiva LIBERA)

- Anna Maisetti e Pernille Henriksen a mostrare il loro @stilecompresso LINFEDEMA dopo il cancro

- Francesca Ferraro e Max Tommasini raggianti nel loro sorriso, la sindrome di down non impedirà loro di essere modelli di successo.

- Giulia Gambini che convive con la malattia del nervo trigemino in quella che viene anche chiamata malattia del suicidio.

- Noemi Vergante bellissima ragazza senza una mano per poliomielite.

- Greta Varia, nata con una malformazione alle gambe, non supera il 1.30 di altezza, ma ha energia da vendere!

- Julia, dalla Spagna, attrice energica come il sole con Alopecia

- Roberta Arcuri il cui corpo da ballerina è ricoperto al 70% da nei per quello che è chiamato “nevo melanocitico congenito gigante”

- Mariam Barry con il viso deforme a causa di un tumore - Mariangela de Lucia operata di tumore poco dopo la BPC di Marzo, oggi con una grande cicatrice sul collo e tanta speranza

- Claudia Besana psicologa in sedia a rotelle dalla nascita e cantante di una rock band

- Evelyne Safaawua imprenditrice che si battute contro le discriminazioni razziali

- Gaetano Tricarico, queen del makeup che con fierezza ha sfilato truccato

- Tante ragazze che hanno perso tanto peso, dai 20 ai 70 chili come Giulia Pozzi e che ora fanno i conti con un nuovo corpo

- Ragazze che stanno combattendo o hanno vinto contro bulimia e anoressia come Francesca Confalonieri e Alba

- Disabilità invisibili come Sofia

Ognuno ha la sua storia da raccontare e da cui prendere esempio!

A sostenere l’associazione no-profit in questo evento come sponsor il brand Shop Cosabella che ha vestito Laura ed altre 30 partecipanti appoggiando appieno il Body Positive e regalando loro un bellissimo completo che le facesse sentire ancora più belle e a loro agio nel proprio corpo, qualunque esso fosse! Un grande sostegno è stato dato anche dall’attrice romana Micol Olivieri che oltre ad essere venuta per raccontare dell’evento tramite i suoi social ha scelto di supportare l’evento con il brand SOS Beauty.