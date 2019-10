L'Enpa Savona lancia una raccolta fondi per finanziare l’acquisto di cibo per i gatti delle colonie feline

"Nutri la mente e sfami un gatto". E’ questo lo slogan con cui i volontari della Protezione Animali savonese, associazione privata non governativa, lanciano una singolare raccolta fondi per finanziare l’acquisto di cibo per i gatti delle colonie feline, da fornire a gattare e gattari che si occupano giornalmente di loro.

Presso la sede dell’Enpa, in via Cavour 48 r a Savona, aperta da lunedì a sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, sono esposti interessanti libri gialli, di saggistica, narrativa ed altri generi, lasciati all’associazione dall’animalista di Albisola Superiore Caterina Gambetta, deceduta improvvisamente l’anno scorso e particolarmente affezionata ai felini bisognosi; una prima parte di libri sono stati donati dall’Enpa alla biblioteca scolastica cittadina, i cui curatori hanno scelto quelli di loro interesse ed utilità; ed i rimanenti si è così deciso di destinarli ai gatti liberi, come forse avrebbe gradito la defunta.

Con un’offerta minima di un euro, due per libri più costosi, si potrà quindi sceglierne uno secondo i propri interessi e contribuire direttamente a riempire la ciotola di un gatto di strada.