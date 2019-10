Due incontri con l’autrice Mariapaola Pesce a Varazze nella libreria Star

Alla Start di Varazze, in via Rossello n.7, la libreria per giovani lettori, sabato 19 ottobre 2019 sono in programma due incontri con l’autrice Mariapaola Pesce, in arte Mapi, scrittrice, formatrice e coach:

- il primo alle ore 11:00 - Una casa tutta speciale: Laboratorio di lettura e creatività.

Nel mondo ci sono case di ogni forma, colore, dimensione e materiale … sì, sì, proprio così! Sono grandi e piccole, alte o basse, nuove oppure vecchie … ma a noi piacciono così! Dopo aver girato il mondo alla scoperta di quelle più lontane o suggestive, ne inventeremo insieme una che ancora non c’è … se non nella nostra fantasia!

Avrà le zampe? Chi lo sa! Forse le ali? Perché no! Non ci sono limiti a quello che potremo creare insieme, purché ci divertiamo! L’incontro prevede la lettura del libro Case nel Mondo, edito da Mondadori Electa. “Questo libro ci accompagna in un viaggio in giro per il mondo, sulle orme di una ragazzina intraprendente che ha deciso di scoprire e raccontare non solo alcune delle abitazioni più curiose, ma anche i mille usi, costumi e abitudini delle persone che ci vivono.”

A seguire la creazione in gruppo di una nuova casa, in cui ciascuno metterà il suo contributo per immaginare un posto speciale in cui abitare, giocare e crescere! Per tutti.

La partecipazione è gratuita.

- il secondo alle ore 15:00 - Classici allo specchio (Progetto Omero: Gli scrittori raccontano i libri): Incontro per adulti con la scrittrice.

Ci sono romanzi e racconti che dalla loro pubblicazione non smettono di stupire, interessare e in molti casi perfino sedurre i lettori. Sembra che parlino una lingua universale che li rende in qualche modo eterni. Ed ecco che li chiamiamo Classici. BUM: da quel momento in poi spaventano molti giovani lettori, e invece di attrarli verso la lettura, li allontanano come se scottassero o fossero ricoperti da una patina di polvere repellente. Per quale ragione succede? Come glieli proponiamo? Possiamo trovare nuovi mezzi per proporre quelli giusti in una maniera fresca, originale, che tenga conto del mondo in cui vivono i potenziali lettori? Attraverso esercizi, letture, stimoli, andremo alla ricerca di una nuova chiave di lettura per storie che hanno ancora molto da dire!

Incontro gratuito con iscrizione obbligatoria.

Questo incontro rientra nel 'Progetto Omero: gli scrittori incontrano i libri' un'iniziativa di aggiornamento per insegnanti, bibliotecari, operatori culturali e per tutti coloro interessati ai libri, pensata per formare ed incuriosire chi ha il compito di avvicinare al libro bambini e ragazzi, raccontato parlando la loro stessa lingua.

Mariapaola Pesce (Mapi) è un'autrice per ragazzi ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni con Il Castoro, Beccogiallo Editore, Bonelli Kids, Mondadori, Electa. Tiene, inoltre, corsi di formazione per aspiranti scrittori ed è la coordinatrice del Progetto Omero.