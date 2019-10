Funivie, a breve un tavolo di confronto al Mit insieme a sindacati e istituzioni locali

Crisi Funivie. Dopo la proclamazione dello sciopero di 24 ore, questa mattina, sindacati e lavoratori hanno tenuto un presidio davanti alla Prefettura di Savona. Obiettivo? Ottenere l'atteso incontro con il Ministero a Roma.

Commenta in una nota Andrea Pasa, segretario generale della CGIL Savona: "Ancora una volta sono i sindacati confederali insieme ai lavoratori ad ottenere quanto richiesto da tempo. A breve ci sarà la convocazione da parte del Ministero Competente-Mit- per aprire un tavolo sulla vertenza delle Funivie e più in generale del comparto delle rinfuse del nostro territorio. Anche il Prefetto di Savona si è impegnato a sollecitare l'incontro con il Ministero".

"L'infrastruttura è necessaria e strategica per l'intero territorio, ambientalizza tutto il sistema del trasporto delle rinfuse. È necessario che tutte le Istituzioni Locali si attivino per la risoluzione del problema e soprattutto progettino il futuro dell'intero comparto che comprende Italiana Coke, Funivie e Alti Fondali del Porto di Savona" conclude Pasa.