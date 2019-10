Indice di criminalità, Silp Cgil: "11° posto per Savona? La Provincia è praticamente dimenticata e questi sono i risultati"

"Esterrefatti. Sconcertati. Soprattutto delusi. Davanti ai dati pubblicati ieri dal Sole 24 Ore non si può non reagire così. Leggiamo i nostri interventi di alcuni anni fa e oggi vediamo certificato dalla stampa quanto andavamo annunciando. Il territorio savonese è praticamente dimenticato e questi sono i risultati (tentati omicidi 2° posto, furti con strappo 15°, con destrezza 10°, furti in abitazione 8° posto, stupefacenti 20°, truffe informatiche 5°posto. 11° posto su 106 province Italiane nella classifica generale)" commenta in una nota il segretario provinciale di Silp Cgil Luigi Sanguinetti.

"Il Dipartimento della PS ha trascurato per troppo tempo questa provincia che si trova oggi a risalire graduatorie che non avremmo mai voluto vedere. Il savonese svetta in quasi tutti gli indici di criminalità eppure di rinforzi non se ne vede. Con una età media altissima (circa 50 anni) Tra un paio di anni saremo allo sfacelo totale se non arriveranno nuovi poliziotti".

"Eppure proprio allora i traffici legati alla nuova piattaforma Maersk, con tutto quello che ne consegue, saranno a pieno regime. Intanto non siamo già più in grado di affrontare la quotidianità. Non bastano le rassicurazioni che abbiamo avuto da Roma che presto gli organici verranno rinforzati - conclude - Attendiamo i fatti ed il tempo è scaduto".