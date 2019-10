Alberi sulla provinciale del Melogno, circolazione momentaneamente interrotta tra il Forte e Calizzano

Problemi per la circolazione dovuti al maltempo non solo a causa di allagamenti in queste ore nella provincia di Savona.

Poco dopo le 13 è stata infatti interrotta la circolazione a causa della caduta di alcuni alberi sulla sede stradale la provinciale 490 che collega il Colle del Melogno a Calizzano, a circa un paio di chilometri dal Forte.

Sul posto tempestivo l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco che in questi minuti stanno procedendo a rimuovere i fusti dalla carreggiata per ripristinare il traffico, mentre non si registra alcun ferito.

AGGIORNAMENTO IN CORSO