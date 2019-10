Il maltempo manda in tilt le ferrovie: disagi lungo la tratta Genova-Ventimiglia

AGGIORNAMENTO ORE 12: riattivato alle 11.20 il traffico ferroviario fra Genova Borzoli e Ovada (linea Genova – Acqui Terme), sospeso dalle 9.45 per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona. Fortemente rallentato il traffico ferroviario fra Cogoleto e Genova Sestri Ponente (linea Genova – Ventimiglia) per danni dovuti al maltempo. I treni in viaggio registrano ritardi medi di 120 minuti con punte massime fino a 220 minuti e riprogrammazione dell’offerta commerciale. Prosegue l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare la piena potenzialità dell’infrastruttura.

Mattinata di disagi lungo la tratta ferroviaria Genova - Ventimiglia. Dalle ore 5, tra Genova Voltri e Cogoleto, il traffico è stato sospeso per i danni dovuti al maltempo che ha interessato la zona. Alle ore 6.10, i treni hanno ripreso su un solo binario con ritardi fino a 80 minuti e la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus tra Savona e Genova.

Alle ore 7.30 il traffico ferroviario fra Genova Voltri e Genova Sestri Ponente è stato sospeso per danni dovuti al maltempo per poi essere ripreso alle ore 7.40.

La circolazione tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente ha subito forti ritardi fino a 120 minuti e la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Per supplire ai disagi, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Genova Voltri e Varazze.

Disagi anche sulla linea Genova – Acqui Terme, dove il traffico ferroviario fra Genova Borzoli e Ovada è stato sospeso sempre per danni dovuti al maltempo. E' in corso l'intervento dei tecnici di RFI.