Incidente sulla A6 tra Altare e Savona: intervento dei vigili del fuoco e della polstrada

Incidente, intorno alle 18 di oggi, sull'autostrada A6 Torino-Savona tra i caselli di Altare e Savona in direzione del capoluogo di provincia.

Secondo quanto riferito, il conducente di un'autovettura (a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia) avrebbe perso il controllo del mezzo effettuando un testacoda e andando a sbattere a bordo strada.

Nell'impatto, fortunatamente, non si registrano persone ferite. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polstrada.

Non sono segnalate code o rallentamenti della circolazione sul tratto ma si invitano comunque gli automobilisti alla prudenza, sia per il maltempo, sia per le operazioni di rimozione del veicolo danneggiato.