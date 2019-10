Maltempo in Liguria, traffico ferroviario in tilt tra Genova Voltri e Cogoleto. Allagamenti nella zona di Varazze

AGGIORNAMENTO ORE 7.40 : è ripreso alle 7.40 il traffico ferroviario fra Genova Voltri e Genova Sestri Ponente. La circolazione fra Cogoleto e Genova Sestri Ponente è fortemente rallentata, con ritardi fino a 120 minuti e riprogrammazione dell’offerta commerciale, per danni dovuti al maltempo. È attivo un servizio sostitutivo con autobus fra Genova Voltri e Varazze.

AGGIORNAMENTO ORE 7.30 : dalle 7.30 il traffico ferroviario fra Genova Voltri e Genova Sestri Ponente è sospeso per danni dovuti al maltempo.

Iniziano i disagi provocati dal maltempo nel savonese. Nella prima mattinata odierna, diversi utenti hanno contattato il 112 per segnalare criticità causate dalla pioggia.

La zona più colpita pare essere l'estremo levante, in particolare il varazzino, dove vengono segnalati alcuni allagamenti. I vigili del fuoco stanno intervenendo anche a Savona per un albero sulla sede stradale in via Privata Rio Termine.

Il maltempo ha causato disagi anche lungo la linea ferroviaria Genova - Ventimiglia. Dalle ore 5, tra Genova Voltri e Cogoleto, il traffico è stato sospeso per i danni dovuti al maltempo che ha interessato la zona. Alle ore 6.10, i treni hanno ripreso su un solo binario con ritardi fino a 80 minuti e la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus tra Savona e Genova.