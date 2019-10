A Cairo Montenotte sono ancora "100 anni di emozioni gialloblu"

Sabato 20 ottobre si svolgeranno i festeggiamenti del Centenario dell'A.S.D. Cairese con la presentazione del libro ufficiale “Cento anni di emozioni giallo blu” di G. Caviglia, M. Oniceto e R. Grillo, edito da Carta Bianca Editore.

La giornata dedicata alla celebrazione dei 100 anni dell'A.S.D. Cairese inizierà alle 10.30 presso il teatro Osvaldo Chebello con la presentazione del volume “Cento anni di emozioni gialloblu”. Sarà una Cairo Montenotte addobbata gialloblu a ospitare lo storico evento, grazie alla collaborazione dei commercianti del centro storico che hanno allestito le vetrine a tema. Il libro nasce dall'esperta penna di Giorgio Caviglia, Raffaele Grillo e Maurizio Oniceto, già autori de “Una passione, una squadra, una città”, e tra i massimi conoscitori della ormai centenaria storia dell'A.S.D. Cairese.

Si tratta di un volume dalle molteplici chiavi di lettura, che accompagna il lettore in un appassionante viaggio nel mondo del calcio dilettantistico, fatto di passione, sacrificio, competizione, grandi amicizie e storiche rivalità.

Attraverso uno spaccato storico che ripercorre cent'anni d'Italia, fatto di grandi cambiamenti e notevoli evoluzioni sociali, questo libro testimonia la straordinaria epopea calcistica cairese, raccontando il vissuto dei suoi eccezionali protagonisti e il pensiero dei suoi grandi Presidenti e Dirigenti. Grazie a una vastissima carrellata fotografica e tantissimi tabellini e statistiche, i tre autori immortalano questo incredibile percorso, nella speranza di ispirare le future generazioni di calciatori e di strappare qualche emozione a chi ha vissuto qualcuno di questi anni da protagonista o da tifoso.

Durante la presentazione, inoltre, verrà presentato il nuovo inno della squadra cantato dall'artista valbormidese Francesca Varaldo in arte Varry. Al termine della presentazione i partecipanti sono invitati allo stadio Cesare Brin per presenziare al buffet offerto dall'amministrazioni comunale e dove si potrà consumare il pranzo preparato dal club calcistico. Alle 15, infine, inizierà la partita che chiuderà la giornata di festeggiamenti del club calcistico cairese che ha attraversato la storia della cittadina per un intero secolo.