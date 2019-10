Art. uno Savona, riorganizzato il partito in Provincia: ecco le nuove cariche

Il coordinamento di Art. uno Savona si è riunito nella serata di venerdì 11 ottobre, per discutere di alcuni importanti temi, in primis si è analizzata la festa provinciale del lavoro che è stata un successo in particolare per il livello altissimo dei dibattiti, il coordinatore provinciale Anselmo ha poi proposto una riorganizzazione del partito in provincia, proposta che è stata votata all'unanimità.

Ecco le cariche conferite: Coordinatore provinciale Simone Anselmo, Vice coordinatore provinciale Bruno Larice, Tesoriere provinciale Federico Larosa, Componenti del coordinamento Giovanni Martini, Natasha Vallarino, Maria Elisabetta de Gaudentis, Responsabile territoriale Valbormida Dario Bacino, Responsabile territoriale Levante Antonio Bisceglia, Responsabile cittadino Savona Bruno Larice e Responsabile territoriale Vado e Quiliano Sergio Caddeo.

Inoltre si è data comunicazione che a breve sarà nominato anche il responsabile del ponente, visto il nuovo ingresso di numerosi compagni provenienti dal ponente. Articolo uno in quest'anno si è rafforzato, raddoppiando il numero di iscritti e rafforzando la sua presenza nei territori. Si è trattato poi il tema della situazione Curda. Il coordinamento provinciale di articolo uno, esprime la massima solidarietà al popolo Curdo, L’Italia e i paesi dell’Unione Europea devono bloccare immediatamente l’export di armi alla Turchia che è sorda a ogni appello della comunità internazionale, questo affinché si fermi l’azione militare contro i curdi. Anche la Nato non può continuare a far finta di nulla.

Il partito parteciperà a tutte le manifestazioni programmate a livello locale come nazionale in sostegno al popolo Curdo.