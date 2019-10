Gli Sherocks “atterrano” a Linate insieme ai Rockin’1000

Il 12 Ottobre 2019, nell'Aeroporto di Milano Linate ha preso il via l'evento “Linate Air Show 2019”, interamente dedicato all'aviazione. Ma oltre agli spettacoli di volo acrobatico all'esibizione delle Frecce Tricolore, importante la presenza dell'Urban Lake Street Food Festival, al quale poter gustare specialità nazionali e internazionali.

A chiusura della prima giornata di questo importante è evento, si è tenuto il tanto atteso concerto dei Rockin'1000: la più grande rock band del mondo, che conta 1000 musicisti, di svariate età e nazionalità, tra cui batteristi, bassisti, chitarristi, cantanti, tastieristi e fiati.

Tra i protagonisti di questa band da Guinness dei Primati, anche due dei componenti degli Sherocks, la band savonese che da due anni porta in giro per le piazze liguri lo spettacolo dedicato alle Donne del Rock: Sonia Miceli tra le fila dei bassisti e Mattia Solimano in quella delle chitarre.



“È incredibile - racconta Sonia - come la musica sia in grado di metterci tutti d’accordo e di renderci tutti , nonostante le nostre innumerevoli diversità”, mentre Mattia definisce il Rockin’1000 “la 'SPA della musica', un evento che rigenera il cuore e la mente dai nervosismi della vita di tutti i giorni”.

Con un pubblico di circa 25.000 persone, i Rockin’1000 si sono esibiti per circa due ore, scatenandosi in una scaletta 100% rock con brani di Foo Fighters, Nirvana, Rolling Stones, Led Zeppelin. E ma non sono mancati gli ospiti, la super band, sotto la direzione artistica del maestro Alex Deschamps ha accompagnato il leader degli Afterhours, Manuel Agnelli e la band torinese dei Subsonica, mandando in delirio la tribuna.

Ridimensionarsi dopo un evento del genere è difficile ma gli Sherocks, che contano in meno di 2 anni più di 50 date, torneranno prestissimo sui palchi del Savonese, esattamente il 25 ottobre alle ore 20.00 apriranno la stagione musicale del Circiolo Chapeau, insieme agli altri due membri degli Sherocks, ovvero Francesca Marotta (Voce e chitarra) e Matteo Minola (Batteria).

Sarà l’occasione giusta per ascoltare il viaggio che la band propone con le più celebri canzoni interpretare dalle Donne del Rock, tra grandi successi e interessanti aneddoti sula vita di questa icone mondiali.