Savona, un "Cubo della Verità" organizzato da "Anonymous for the Voiceless"

Domenica 27 ottobre 2019 a Savona si terrà un "Cubo della Verità" organizzato da Anonymous for the Voiceless (Anonimi per i Senza Voce).

Sarà una manifestazione statica e pacifica simile ad una performance artistica. Questa manifestazione si svolgerà utilizzando un metodo che innesca la curiosità e l’interesse del pubblico. Lo scopo è guidare gli spettatori verso la scelta vegana attraverso l’utilizzo di filmati inerenti ad usuali pratiche di sfruttamento animale.

I volontari saranno vestiti di nero e indosseranno la maschera di Guy Fawkes in quanto portavoce di un messaggio rivolto a tutti, senza discriminazioni di razze, età, sesso o etnia. Il Cubo della Verità di Anonymous for the Voiceless si terrà dalle 16:00 alle 19:00 in corso Italia.