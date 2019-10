Le "spie" cubane che studiavano i terroristi di Miami ospiti dell'SMS Cantagalletto di Savona

Si intitola "Cuba Vs Bloqueo: somos continuidad" l'appuntamento in programma per martedì 22 ottobre alle 20 presso la Società di Mutuo Soccorso di località Ciantagalletto a Savona.

Spiega l'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, che organizza l'evento: "Cuba da 60 anni resiste al 'Bloqueo' più vigliacco e crudele della storia. Ben 12 presidenti statunitensi non sono mai riusciti a piegarla e Cuba prosegue più forte che mai il suo cammino vittorioso verso il futuro".

Al dibattito sul tema - introdotto dal coordinatore regionale Franco Zunino - presenzieranno Aldeida Godinez Soler e Alicia Zamora Labrada (rispettivamente giornalista e fotografa) entrambe agenti dei servizi di sicurezza cubani ingiustamente incarcerate negli USA per essersi infiltrate nei gruppi terroristi di Miami, al fine di difendere il proprio popolo da eventuali attentati della mafia anticastrista.