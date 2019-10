Pastorino attacca Giampedrone: "Strumentali gli attacchi agli amministratori, più investimenti sulla protezione civile"

Il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino ha resa pubblica una dura presa di posizione nei confronti dell'assessore Giacomo Giampedrone dopo l’attacco, a mezzo stampa, alla sindaca di Serra Riccò Angela Negri: "Strumentali e fuori luogo gli attacchi dell’assessore Giampedrone agli amministratori del nostro martoriato territorio ligure", è stato il commento a caldo.

"Questa mattina la sindaca vista la situazione, con innalzamento del livello dei rivi, smottamenti, caduta alberi e principi di allagamenti sul tutto il territorio comunale, decide di comunicare, sul sito del comune, l’innalzamento dell’allerta da arancione a rossa, in modo da comunicare tempestivamente alla cittadinanza, il pericolo in corso e scongiurare tragedie", ricostruisce Pastorino.

“E’ vero, dal punto di vista tecnico, i sindaci non innalzano il livello di allerta, ma secondo le disposizioni, possono passare dallo stato di allerta allo stato di allarme - Prosegue il capogruppo di Linea Condivisa -. Naturalmente stiamo parlando di tecnicismi incomprensibili ai cittadini. La Sindaca di Serra Riccò , vista la situazione critica sul territorio da lei amministrato, ha cercato di comunicare in maniera chiara e comprensibile ai cittadini di non uscire di casa, per evitare situazioni veramente pericolose per l’incolumità pubblica. Siamo quindi dalla parte di questi sindaci, che pur nelle ristrettezze economiche, nelle difficoltà operative in cui si trovano ad agire, sono chiari, tempestivi e hanno come primario obbiettivo la tutela della loro comunità”.

Conclude Pastorino: "E’ necessario che la Regione Liguria investa più risorse sulla protezione civile, perché purtroppo, come è stato dimostrato da autorevoli studi, eventi climatici calamitosi sono, negli ultimi nove anni, triplicati e abbiamo bisogno, nel nostro territorio, di coordinamento, risorse umane e strumentali che facciano fronte a queste situazioni”.