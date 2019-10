A Borghetto nasce "Liguria Eventi": l'associazione-contenitore che mira a valorizzare il ponente savonese

Presentata oggi in Comune a Borghetto Santo Spirito Liguria Eventi, una nuova "associazione-contenitore" che si prefigge di valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni regionali ad ampio spettro, in un bacino d'azione che spazia dal Genovesato fino al confine con la Francia.

"Patron" di questo progetto è un nome che da oltre quarant'anni ormai rappresenta un simbolo del folklore ligure. Stiamo parlando di Santino Puleo, da sempre impegnato nel mantenere vivi gli aspetti più "colorati" delle nostre zone, dall'organizzazione dei carnevali alla tutela delle maschere storiche.

Di questo, e di molto altro, si occuperà Liguria Eventi, come spiega ai microfoni di Savonanews lo stesso Puleo.

Esulta il sindaco Giancarlo Canepa: "Una gradita sorpresa, quella allestita da Santino Puleo. Abbiamo sviluppato un eccellente rapporto biunivoco con le associazioni che stanno contribuendo a tenere viva la cultura cittadina in una fase non facile per la nostra città. L'unico merito che vogliamo riconoscerci è quello di aver favorito la crescita di tutti questi fermenti culturali".

Ribadisce il sindaco: "A chi considerava Borghetto come un malato terminale stiamo dimostrando di essere vivi e vegeti".

Soddisfazione è espressa anche dal consigliere comunale Massimo Allegri, amico di lunga data di Puleo: "Ho già avuto modo di vedere il calendario degli eventi ed è molto ricco".

Prende poi la parola Santino Puleo: "Tutto si basa prima di tutto su presupposti di amicizia, siamo una squadra di amici prima ancora di qualsiasi altra cosa e ci divertiamo noi in primis, ma con la finalità di fare delle cose belle per il territorio. E anche con tutte le altre associazioni cittadine non ci poniamo in competizione ma in amicizia e collaborazione, così come del resto con l'amministrazione comunale, con la quale collaboreremo passo dopo passo".

Il debutto, "al brucio" e in tempi brevissimi, è stato rappresentato dagli addobbi cittadini per la festa patronale del 21 settembre scorso, ma sono già pronti numerosi appuntamenti tra castagnate, feste natalizie, carnevale, sagre primaverili e molto altro.

Il primo dicembre saranno presentate quattro nuove maschere folkloristiche "Senza rubare la scena a nessuno ma in un'ottica di prestigioso rilancio dell'immagine cittadina attraverso personaggi che porteranno il nome di Borghetto nel mondo".

Due piccole "chicche": la prima riguarda la collaborazione con il Comitato delle Feste di Nizza per sviluppare una serie di eventi transfrontalieri; la seconda sta nella volontà di riportare a febbraio, proprio come avveniva negli anni '60, alcuni concorrenti di Sanremo al Salone delle Feste di Borghetto (almeno un big e due nuove proposte del festival).

Un rilancio anche delle tradizioni gastronomiche con la sagra, ad aprile, del "Barba Juan" (la frittella dello zio Giovanni), una preparazione in pastella tipicamente cittadina. Oltre a queste anticipazioni, l'associazione ha già ipotizzato un calendario per tutto il 2020, dall'estate fino al Natale prossimo, fatto di musica, cabaret, gastronomia, rievocazioni storiche, feste patronali e celebrazioni di figure importanti della storia e della cultura cittadine.

Elenco soci/sostenitori e consiglio di amministrazione: Don Francesco Zuccon (Borghetto S.S.) socio onorario; Santino Puleo (Borghetto S.S.) presidente; Marico Ferrari (Ortovero) vice presidente, Claudia Bruno (Loano) segreteria; Patrizia Vitali (Loano) tesoriera; Carlo Fantoni (Borghetto S.S.) consigliere; Teodosio Chirico (Loano) consigliere; Raffaele Marchese (Ceriale) consigliere.