Carcare, regolarizzati gli orari delle sale gioco/VLT/scommesse

Il Comune di Carcare regolarizza gli orari delle sale gioco /VLT /scommesse di cui all’art 88 TULPS (la cui autorizzazione viene rilasciata dalla Questura). L’ordinanza è stata firmata nella giornata di ieri dal sindaco Christian De Vecchi.

“Ad oggi a Carcare non ci sono sale gioco, ma se ne volessero aprire una c'è la limitazione oraria dalle 10 alle 20” spiegano dall’amministrazione De Vecchi.

“Per le sale giochi di cui all'art 86 TULPS (di competenza comunale) gli orari erano già stati fissati con il Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 97 del 20/12/2011. C'era pertanto un vuoto normativo che abbiamo colmato”.

“Il Comune già dal 2014 si era reso disponibile a far parte del coordinamento regionale per la campagna "mettiamoci in gioco" nell'ambito di ANCI Liguria” concludono dall’amministrazione De Vecchi.

Sono stati nominati i due nuovi referenti che sono l'assessore Enrica Bertone e il comandante della Polizia locale Luca Pignone.