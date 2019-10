Celle Ligure, troppi cinghiali vicino alle case: firmata un’ordinanza

Un’ordinanza che vieta a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici e in particolar modo ai cinghiali. Il sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia ha optato per questa decisione in seguito agli avvistamenti, sempre più frequenti, degli ungulati nelle vicinanze dei centri abitati e nelle zone residenziali, i quali potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.

Quest’oggi il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello si è lamentato di una problematica che si è venuta a creare sul territorio legata a questo tema che era già stato al centro delle polemiche per l'uccisione di un cinghiale a fine agosto : “Questo è quanto accaduto ieri in via dei Ginepri. Complimenti a chi continua a dare da mangiare ai cinghiali nel centro urbano, vicino alle case. In questo modo non solo contravviene all'ordinanza che lo vieta, creando seri pericoli all'incolumità pubblica, ma quasi certamente condanna a morte i cinghiali. Mille incontri, telefonate, confronti, per arginare il problema nel pieno rispetto della sensibilità di tutti ed ecco il risultato. E siccome con le buone qualcuno non capisce, ora passiamo alla fase ‘tolleranza zero'".

La settimana scorsa il primo cittadino aveva avuto un incontro con l'assessore regionale all'ambiente Stefano Mai e gli agenti della vigilanza regionale per discutere del tema: "Da più di un anno avevo firmato l'ordinanza, visto che la situazione non è migliorata la polizia locale interverrà con un'attività di controllo" spiega Arboscello.