La quiete prima e dopo la tempesta. Nel prossimo fine settimana torna il maltempo

Sembra destinato a non durare a lungo il bel tempo che è tornato nella giornata di oggi dopo i due giorni tormentati di lunedì e martedì. Nel prossimo fine settimana è infatti previsto il ritorno della pioggia e delle temperature tipicamente autunnali, alle quali prestare particolare attenzione. E non solo sulla nostra regione.

Spiegano da Riviera Meteo Ligure: "Questa situazione meteorologica diventerà più estesa e continuata nei prossimi giorni: dopo una breve pausa soleggiata a metà settimana, già nel weekend un nuovo peggioramento di scirocco determinerà piogge torrenziali ancora una volta sul Centro/Nord Italia, e in modo particolare in Liguria. Una situazione particolarmente estrema, determinata da un affondo polare sul Mediterraneo occidentale che provocherà una risposta umida e calda di scirocco proprio sul nostro Paese.

Così si determinerà una pericolosissima area di convergenza proprio sul Centro/Nord Italia, dove le piogge torrenziali insisteranno per tutto il weekend e per gran parte della prossima settimana, estendendosi via via anche nel resto d’Italia, con correnti caldo-umide meridionali che manterranno elevate le temperature alimentando ulteriori fenomeni estremi per la grande energia in gioco nelle acque del Mediterraneo centrale.

Massima attenzione, quindi, ad un’evoluzione meteorologica pericolosissima che lascia immaginare, con una settimana di anticipo, a pesanti eventi alluvionali"