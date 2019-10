Piaggio Aerospace, buone notizie sui P.1HH: è arrivato il parere positivo dalla Commissione della Camera

Un altro sospiro di sollievo per Piaggio Piaggio Aerospace dopo le buone notizie arrivate sui P.1HH.

Nella giornata di ieri, la V Commissione Difesa della Camera ha dato parere favorevole al programma relativo al potenziamento e all'aggiornamento della capacità di auto-protezione dei velivoli da trasporto dell’Aeronautica militare. Questo rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze con avvio nel 2019 e conclusione nel 2030. Il programma prevede un onere stimato di circa 243,5 milioni di euro.

La Commissione Difesa del Senato sull'acquisizione dei droni e del P.1HH aveva già confermato l'iter. Mancava solo il parere definitivo delle commissioni parlamentari che è arrivato nella giornata di ieri.

Commenta Andrea Pasa, segretario generale della CGIL Savona: "Ora è necessario che Governo e MISE approvino il piano del commissario e soprattutto, firmino i contratti per la produzione e manutenzione dei P180. Questo consentirebbe di far rientrare i lavoratori dalla sassa integrazione di Piaggio e di Laerh, che in queste ora stanno cercando lo strumento di sostegno al reddito più idoneo per traguardare l'inizio della produzione".