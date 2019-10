Pietra Ligure, "I bambini non si toccano": Più Italia conferma lo svolgimento dell'evento del 18 ottobre

Si svolgerà come previsto la manifestazione "I bambini non si toccano", in programma il 18 ottobre a Pietra Ligure. A confermarlo con un post sulla propria pagina Facebook è il movimento Più Italia, promotore dell'evento, nonostante la rottura comunicata nella giornata di oggi (leggi QUI) tra il presidente del movimento e il gruppo di mamme che inizialmente avevano appoggiato l'iniziativa:

"Il Movimento Più Italia - si legge sul noto social network - comunica che, a fronte delle ultime chiacchiere riguardo la situazione a Pietra Ligure, il Presidente Nazionale Pignalberi conferma la sua presenza a Pietra Ligure, in Piazza Vecchia, il 18 Ottobre. La manifestazione sarà eseguita con regolare autorizzazione della Questura di Savona e sarà regolarmente controllata dalle forze dell'ordine".

"Sì è dissociata una mamma dall'organizzazione - ha inoltre aggiunto Fabrizio Pignalberi, presidente del movimento Più Italia, contattato telefonicamente dalla nostra redazione - la manifestazione avrà luogo, non ci sarà alcun boicottaggio, e sarà pacifica nella Piazza Vecchia di Pietra Ligure".