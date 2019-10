Savona, nasce il Controllo di Vicinato di Piazza del Popolo: 12 cittadini collaboreranno con la polizia locale per la sicurezza

E' nato il Controllo di Vicinato di Piazza del Popolo a Savona: questo pomeriggio (16 ottobre) è stato sottoscritto dai due coordinatori, segnalati dal preesistente Comitato - l’Ing. Bernardo Stroscio e il sig. Maurizio Palermo, entrambi residenti in zona –, e dall’assessore alla sicurezza Avv. Roberto Levrero, in rappresentanza del Comune, presenti il Comandante della P.M. Igor Aloi e l'assessore al commercio Maria Zunato, l’atto che formalizza la nascita del Controllo di Vicinato per piazza del Popolo e zone immediatamente limitrofe, atto che sarà trasmesso alla Prefettura per il nulla osta e che si rifà al protocollo d’intesa fra questa e il Comune di Savona deliberato in Giunta il 22 gennaio scorso e successivamente sottoscritto dal Sindaco Ilaria Caprioglio e dal Prefetto Antonio Cananà.