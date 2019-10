Vicenda Sanac, da Arcelor Mittal nessuna risposta sul futuro dei lavoratori

Sono ancora alla ricerca di certezze sul loro futuro i lavoratori di Sanac. A chiedere lumi sulla vicenda legata all'azienda con uno stabilimento anche nella nostra provincia, a Vado Ligure, quest'oggi è stato Cosimo Maria Ferri (Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati) nel corso dell'audizione dei vertici di ArcelorMittal:

"Questo pomeriggio in Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati si è svolta l’audizione dei vertici di ARCELOR MITTAL. Nel corso della seduta ho rivolto domande precise all’AD Jehl sulle intenzioni di ARCELOR nei confronti di SANAC. In particolare, ho fatto presente la necessità di includere l’azienda all’interno di un progetto industriale che la rilanci e ne valorizzi le potenzialità. Purtroppo, le mie domande sono rimaste senza risposta. L’AD Jehl ha perso tempo affermando di non essere in grado di fornire informazioni precise su SANAC.

Mi auguro che questo silenzio non sia un segnale negativo, ma che l’azienda Sanac diventi una priorità per Arcelor Mittal. Comprendo bene che siano concentrati su Ilva le cui criticità sono molteplici sia dal punto di vista occupazionale che ambientale. L’attenzione, giusta, per l’ILVA non può però mettere in secondo piano la SANAC che ha bisogno di risposte veloci perché non solo è uno stabilimento importante dove sono impiegati tanti lavoratori, ma è una azienda in salute che produce utili e occupa con successo un importante settore di mercato.

SANAC non presenta le criticità ambientali di ILVA, merita un’attenzione adeguata al valore degli impianti produttivi.

Dimenticarsene rappresenterebbe una sconfitta per tutti. Per queste ragioni mi rivolgo al Ministro Patuanelli perché convochi con urgenza i vertici di Arcelor Mittal e i Commissari affinché si decida il futuro di Sanac. Il 20 dicembre, termine finale individuato da ARCELOR per l’estensione della validità dell’Offerta e della relativa garanzia bancaria fornita, deve essere l’ultima proroga".