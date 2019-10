Degustazione gratuita del Crudo di Cuneo alla Fiera Del Marrone dal 18 al 20 ottobre

Il prosciutto Crudo di Cuneo sarà presente alla Fiera del Marrone di Cuneo dal 18 al 20 ottobre con un suo stand posizionato in Via Roma. Durante i tre giorni della fiera, sarà possibile degustare gratuitamente questo eccezionale salume che si è meritatamente guadagnato la denominazione D.O.P. dall'Unione Europea.

Gli ingredienti del Crudo di Cuneo sono solo due: la carne di suino, che deve essere di ottima scelta, e il sale marino, che mantiene la sua naturale umidità e non conferisce alcun retrogusto amaro alla carne. Ma anche l’aria, nonostante non si trovi in etichetta, è un elemento particolarmente importante. Il Monviso e le montagne circostanti proteggono questa zona del Piemonte dalle correnti d’aria fredda, trattenendo invece quelle d’aria tiepida provenienti dalla Liguria, creando un microclima perfetto che accudisce il prosciutto per l’intero arco dei 24 lunghi mesi di stagionatura.

Quindi solo 3 elementi che rendono il Crudo di Cuneo un'eccellenza piemontese di cui andare assolutamente fieri.

Al taglio la fetta si presenta di colore rosso uniforme nella parte magra e di colore bianco in quella grassa. La consistenza è morbida e compatta, l’aroma dolce e fragrante. È preferibile affettare il Crudo di Cuneo DOP poco prima di consumarlo e proteggerlo con carta alimentare, perché l’aria e la luce tendono ad asciugarne la superficie provocando la perdita di alcune caratteristiche organolettiche. E' ottimo come antipasto o secondo, gustato da solo o accompagnato ad altri salumi e formaggi del luogo. E’ consigliato anche l’abbinamento con il melone, i kiwi e i fichi che ne esaltano il sapore.

Per scoprire dove acquistarlo e per altre informazioni si può consultare il sito internet www.prosciuttocrudodicuneo.it (linkato a www.prosciuttocrudodicuneo.it) e mettere "mi piace" alla pagina facebook per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative.