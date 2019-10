L'arte del fotografo Gero Lomnitz incanta i bambini di Calice Ligure

Giovani e cultura, binomio sempre meraviglioso. Proprio in virtù di questo riuscito amalgama di arte e di giovani menti, il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi saluta con entusiasmo quanto recentemente avvenuto e spiega: "È stato un piacere accogliere al museo di Casa del Console la classe quarta della scuola primaria di Calice Ligure.

Le formazioni rocciose illustrate attraverso le fotografie scattate in Europa ed America Latina, in Oman ed in Patagonia, sono state oggetto di interesse e curiosità per i bimbi coinvolti nella visita.