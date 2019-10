Andrea Costa: "Il sindaco di Pallare Sergio Colombo aderisce a Liguria Popolare"

La famiglia di Liguria Popolare cresce con l’adesione al movimento del sindaco di Pallare (Savona) Sergio Colombo: a darne l’annuncio il presidente e consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa, il capogruppo in consiglio regionale Gabriele Pisani e il coordinatore provinciale di Savona Popolare Matteo Marcenaro.

“Siamo molto soddisfatti della sua adesione – sottolinea Costa – perché porta un grande valore aggiunto e un importante contributo alla nostra realtà civica. Sono certo che l’amico Sergio Colombo, nel suo ruolo di sindaco, potrà essere un punto di riferimento per gli amministratori della provincia di Savona che si vorranno avvicinare all’esperienza di Liguria Popolare. Il nostro è un progetto per il territorio e la sua popolazione che sta crescendo sempre di più, ampliando la propria presenza all’interno della regione. L’ingresso di Sergio Colombo è un ulteriore segno della bontà dei principi che portiamo avanti, che sono inclusivi e trasversali e hanno come obiettivo finale sempre il bene e l’interesse del territorio e dei suoi cittadini”.

Liguria Popolare sta consolidando i propri valori al di fuori degli schemi partitici, riuscendo a unire in maniera trasversale idee diverse: “Riteniamo che la nostra esperienza civica – aggiunge il consigliere regionale – possa dare sempre di più risposte concrete alle esigenze della nostra regione, un aspetto che viene riconosciuto anche dalla fiducia che ci stanno dando tanti amministratori e cittadini. L’ingresso nella famiglia Popolare del sindaco di Pallare Sergio Colombo è la prova tangibile della bontà del percorso che stiamo perseguendo”.

E proprio a Savona è previsto un convegno il 18 ottobre alle 18 a Villa Cambiaso dal titolo “Savona Popolare: idee e valori al centro”.