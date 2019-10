Funivie Spa, Lunardon e Righello (Pd): "Benveduti si sveglia dopo mesi: è stato il nuovo governo a convocare l’incontro con i lavoratori"

"Finalmente anche l’assessore Benveduti si è accorto della crisi di Funivie Spa. Meglio tardi che mai, visto che in tutti questi mesi la Regione non è pervenuta. I lavoratori dell’azienda chiedono un incontro da mesi, ma è stato grazie al nuovo Governo che il tavolo è stato convocato e in particolare il merito va all’intervento del ministro De Micheli, che ringraziamo". Così i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello intervenuti in merito alla crisi di Funivie Spa.

"Funivie è un’infrastruttura strategica per la filiera del carbone - proseguono gli esponenti dem - È unica in Europa ed è fondamentale per la sostenibilità della filiera stessa, visto che l’alternativa sono i camion lungo le strade".

"Grande merito per questo primo passo avanti importante va senza dubbio a sindacato e lavoratori, che con la lotta di questi mesi e lo sciopero di ieri hanno portato avanti le proprie istanze. Condividiamo le loro preoccupazioni e continueremo a sostenere la loro battaglia" concludono infine Lunardon e Righello.