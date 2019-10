"Rete a sinistra" guarda alle prossime elezioni comunali di Savona: "Un patrimonio di persone e di idee per far ripartire la città"

"Nelle ultime settimane sono già partite le grandi manovre politiche in previsione delle elezioni liguri della prossima primavera e con un occhio rivolto verso le comunali di Savona del 2021. Se nel primo caso, le considerazioni e le scelte verranno fatte in modo condiviso a livello regionale, discorso diverso invece sarà per le comunali di Savona".

"Nel 2016, con Rete a Sinistra – Savona che vorrei, i nostri partiti, insieme ad altri soggetti, si sono messi al servizio di una lista civica progressista e di sinistra che fosse una reale alternativa per il capoluogo savonese, sia ad un PD in crisi di idee che al centro-destra a trazione leghista e al Movimento 5 Stelle. L'elezione a consigliere comunale del nostro candidato Marco Ravera e l'ottimo lavoro portato avanti dal gruppo di lavoro di Rete a Sinistra in questi quasi 3 anni mezzo, ci confermano quanto il percorso intrapreso all’epoca fosse corretto".

Continuano poi: "Un lavoro, quello della Rete, il cui scopo è stato sempre quello di rendere trasparenti e condivise dalla cittadinanza le nostre proposte amministrative e che le stesse fossero coerenti con una idea di sviluppo per la città. Oggi osservando con rispetto i cambiamenti “geopolitici” che da Roma si susseguono giungendo fino alla Torretta e le dinamiche politiche locali in atto, siamo decisamente convinti, sebbene le elezioni comunali non siano “domani”, di avere già, a differenza di molti, un progetto politico di base in campo che rappresenta una vera e propria piattaforma politica aperta come deve essere ogni esperienza civica ancorché orientata a sinistra come è la nostra Rete. Abbiamo avuto ed abbiamo ancora l’ambizione di unire con pari dignità partiti politici ed esperienze del sociale, dell'ambientalismo, del sindacato e del mondo del lavoro in tutte le sue sfumature".