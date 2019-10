Arpal, bollettino di vigilanza meteorologica: previste piogge diffuse per venerdì e sabato

Diramato da Arpal il bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria. Queste le previsioni meteo per i prossimo giorni:

domani, venerdì 18 ottobre: la graduale intensificazione del flusso sciroccale determinerà piogge diffuse, generalmente di debole intensità. I fenomeni saranno persistenti soprattutto sulle zone B e D dove non si escludono brevi rovesci, più probabili dalle ore pomeridiane.

Sabato 19 ottobre: la presenza di una vasta area depressionaria sull'Europa centro occidentale favorirà un più intenso richiamo di correnti umide sciroccali verso il Mar Ligure. Piogge diffuse e persistenti di intensità tra debole e moderata; i fenomeni risulteranno più insistenti su B D e parte orientale di E dove le cumulate localmente potranno risultare anche significative. Non si escludono rovesci o temporali che attualmente si prefigurano al più moderati, più probabili nella seconda parte della giornata. Venti da Sud-Est in rinforzo fino a forti in serata.

Intanto, questa mattina, nuvolosità diffusa interessa la regione con qualche piovasco in particolare sulla zona centrale e a Levante (4.2 millimetri al Passo del Turchino e Isoverde). I venti sono generalmente deboli, localmente moderati, meridionali a Levante settentrionali altrove. Il mare alla boa di Capo Mele è mosso con temperatura dell'acqua di 21.4 gradi.

Queste le minime nelle quattro province: Imperia-Poggio Fearza 3.1; Genova-Pratomollo 5.9; Savona-Sassello 5.9; La Spezia-Casoni di Suvero 8.0. Queste, invece, le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 16.6, Savona Istituto Nautico 14.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 14.2, La Spezia 13.7. Alle 10.30 massima a Levanto San Gottardo con 22.3.

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale: A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla; D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.