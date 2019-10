Carcare amplia il controllo di vicinato alla frazione di Vispa?: il 24 ottobre un incontro pubblico presso l'ex asilo

Il Comune di Carcare allarga il controllo di vicinato? Dopo l'attivazione nell'area circoscritta di via Biglino, via Cavour e via Gioberti, l'amministrazione De Vecchi, in collaborazione con il comitato "A Carcare", organizza un incontro pubblico mirato ricerca di cittadini responsabili per valutare la possibilità di estendere il controllo di vicinato alla frazione di Vispa. Oltre ad illustrare il progetto, nel corso della serata verrà spiegato anche come si è già sviluppato sul territorio comunale carcarese.

L'appuntamento è previsto per giovedì 24 ottobre alle ore 21 presso la sala riunioni ex asilo (vicino alla chiesa) a Vispa. Interverranno il sindaco di Carcare Christian De Vecchi e Gianni Martini del comitato "A Carcare". Si tratta di un controllo di vicinato regolarizzato secondo le linee guida della Prefettura di Savona.

La proposta è originariamente nata ad Aprile 2018, durante un convegno pubblico organizzato dal comitato “A Carcare”, fu il vicepresidente Gianni Martini a parlare dei “Gruppi di Controllo di Vicinato”, la proposta non passò inosservata all’amministrazione comunale. Il Comitato “A Carcare” attivo sul territorio comunale dal luglio 2016, sta sviluppando un positivo percorso di coinvolgimento diretto della cittadinanza carcarese, attraverso iniziative improntate a sensibilizzare la comunità a ritagliarsi un ruolo attivo nella difesa dei propri diritti in materia di sicurezza e percezione di qualità della vita.