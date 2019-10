La valbormidese Raffaella Rolla nel team che ha tradotto l'autobiografia di Freddie Mercury

20 capitoli, 206 pagine, circa 73.000 parole e 45 anni di storia. "Una vita nelle sue parole". E' disponibile da ieri quanto di più vicino ci possa essere ad un’autobiografia di Freddie Mercury, leader e vocalist dei Queen. Il volume copre diversi argomenti e ripercorre la vita dello straordinario musicista britannico di origine parsi.

Una canovaccio commovente, spiritoso e spesso irriverente che raccoglie le citazioni dello stesso Freddie e dove viene raccontata la sua storia. Il perseguimento di un sogno, il raggiungimento di ricchezza e fama, il guardarsi indietro senza avere rimpianti, le riflessioni sulla vecchiaia e il tempo che passa, le priorità che cambiano e una vita più tranquilla, la sua eredità e la morte.

Alla traduzione, curata da un team di professionisti esperti e amici della band, ha preso parte anche Raffaella Rolla (con Barbara Mucci, collaboratrice di lunga data con una profonda conoscenza del mondo Queen e Chiara Tomaini, preziosa assistente responsabile della revisione finale). Milanese di nascita, ma residente da circa sei anni in Val Bormida, Raffaella è da anni la traduttrice di fiducia della Queen Productions e del Freddie Mercury Phoenix Trust. Ha tradotto tra l'altro il musical "We Will Rock You"(prodotto in Italia da Barley Arts e la cui stagione 2019/20 ripartirà il prossimo 31 ottobre) e i libri "La Red Special di Brian May" e "Queen in 3D.

Oltre a contenere rare interviste, alcune delle quali inedite che forniscono la visione intrigante di un uomo che esternamente trasudava fiducia e arroganza, ma che a dispetto dell’immagine pubblica trascorreva lunghi periodi da solo alla ricerca della felicità, il libro dal titolo “Freddie Mercury – Una vita nelle sue parole" (raccolte e redatte da Greg Brooks e Simon Lupton), ripercorre le origini e la storia del musicista britannico con in mezzo svariati argomenti. Naturalmente copre l'affascinante viaggio dei Queen, il tutto dal suo unico punto di vista. Nel volume viene descritto anche come in diverse occasioni, il gruppo sia stato sull'orlo dello scioglimento. Ma la comune passione di superare ogni confine musicale li ha tenuti insieme.

Nella gallery, la copertina del libro.