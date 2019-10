Cairo, trovano un sacco nero abbandonato in cortile e scoprono una bomba di mortaio (FOTO)

Curioso ed insolito ritrovamento questa mattina per alcuni abitanti di un'abitazione di via Cavour a Cairo Montenotte che intorno alle 8.00 in un angolo del proprio cortile hanno notato uno strano sacchetto nero usato solitamente per l'immondizia abbandonato in un angolo.

Una volta aperto ecco la sorpresa: del bossolame ed un ordigno bellico, presumibilmente una bomba di mortaio, risalente ad uno dei due conflitti mondiali, probabilmente abbandonato in maniera poco ortodossa nel tentativo di sbarazzarsi di questo ingombrante "ricordo".

Immediato l'intervento sul posto di vigili del fuoco, carabinieri ed artificieri dell'esercito, oltre al personale medico di supporto, che hanno provveduto ad evacuare momentaneamente le quattro persone presenti nell'edificio e recuperare il materiale pericoloso.

La bomba ed i bossoli saranno trasportati in una cava e fatti brillare in condizioni di adeguata sicurezza e le famiglie potranno così rientrare nelle proprie abitazioni, dopo una mattina tutt'altro che usuale e sicuramente una bella dose di adrenalina.