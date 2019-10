Pietra, addio a Lorenzo Maritano: dal Canada la notizia del lutto

Pietra piange la scomparsa, all'età di 84 anni, di Lorenzo Maritano. A comunicarne la dipartita, avvenuta il 26 settembre scorso, è la pagina Facebook "Res Publica Gazzettino di Pietra Ligure": Luénsu, così era conosciuto in paese, da tempo infatti viveva in Canada e proprio da oltreoceano è arrivata solo oggi la notizia che si è immediatamente diffusa in tutto il paese dove l'uomo era molto conosciuto.



Classe '35, Lorenzo Maritano è stato uno dei personaggi di spicco della Lega Nord pietrese negli anni '90 e nei primi anni 2000 (all'epoca del sindaco Giacomo Accame ndr): già segretario amministrativo e politico, è stato anche segretario cittadino del partito del Carroccio.

Importante anche il suo contributo all'interno dell'associazione "Centro Storico Pietrese". Inoltre, a rendere indelebile il suo ricordo legato a Pietra Ligure è la serie di poesie (almeno due i volumi pubblicati con i suoi scritti) dedicate a "Prìa". Una di queste è stata pubblicata su Facebook, sempre dalla pagina "Res Publica Gazzettino di Pietra Ligure", per omaggiarlo:



"Véggiu Burgu

Véggiu burgu, che ti stê,

là in fundu,

in-ta spunda du mâ ,

in-tu grande gurfu,

cu-e tö chè culurê,

cu-i tö carùggi lastreghê,

cu-e tö stradde inpulverê.

Véggiu burgu, cu-a tö

séncia gente,

ch’a scanpâva,

cun pocu o nente,

ti séi restòn

ün bèllu rigordu,

ti séi restòn ,

in-tu me cö.



Vecchio borgo

Vecchio borgo che stai

là in fondo

sulla riva del mare

nel grande golfo

con le tue case colorate

con i tuoi vicoli lastricati

con le tue strade impolverate.

Vecchio borgo

con la tua gente semplice

che viveva

con poco o niente

sei rimasto

un bel ricordo

sei rimasto

nel mio cuore".