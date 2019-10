Savona, lotta allo spaccio di droga: arrestato un 25enne albanese

Ieri pomeriggio a Savona, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Savona hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria di B.L., albanese 25enne, senza fissa dimora sul territorio nazionale, perché indiziato di aver commesso reati in materia di stupefacenti nel periodo dal luglio sino alla fine di settembre di quest’anno.

Il giovane operava sulla piazza del capoluogo con la complicità del fratello e di altro connazionale arrestati l’altro ieri nell'ambito di indagini. Dal primo arresto gli accertamenti si sono susseguiti incessantemente al fine di raccogliere ogni prova utile per procedere alla misura restrittiva per scongiurare la fuga di B.L. che senza fissa dimora in Italia, era diretto verso il paese d’origine.