Spotorno, al via la nona edizione di "Bibliotè"

Prende il via giovedì 17 ottobre il “Bibliotè”, ciclo di incontri con lo scrittore proposti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Spotorno e dalla Biblioteca Civica “Camillo Sbarbaro”, giunto quest’anno alla nona edizione.

L’iniziativa ha visto, nel corso degli anni, una proficua collaborazione con le scuole del territorio, avendo come ospiti graditi - oltre a tutti gli interessati che invitiamo caldamente all’iniziativa ad ingresso libero - gli alunni delle scuole secondarie di primo grado spotornesi.

Insegnanti, bibliotecaria e assessorato, mossi dal desiderio di una maggiore condivisione e promozione delle risorse culturali del territorio, si confrontano nella programmazione degli incontri e nella scelta degli scrittori il cui incontro in biblioteca suggerisce nuove opportunità anche per la didattica scolastica. Il titolo dell’iniziativa, che richiama la consuetudine inglese del tè pomeridiano, racchiude il proposito di promuovere la biblioteca come spazio ospitale in cui scrittore e lettori si incontrano sullo stesso piano; come luogo in cui la cultura è “alla portata” di chiunque sia desideroso di approfondire, conoscere, domandare, svagarsi… naturalmente davanti ad una tazza di tè fumante.

La rassegna si apre giovedì 17 ottobre alle ore 15 con la scrittrice Fiorenza Pistocchi che, per l’occasione, presenterà il romanzo giallo “La madre nell’ombra”; i fedeli lettori ricorderanno senz’altro le vicende di Vincenzo Russo, il giovane protagonista abile nell’investigare che, da vigile urbano in servizio nel paesino di Noli, si trova nel nuovo romanzo a ricoprire un altro ruolo professionale naturalmente legato alla sua passione...

Seguirà l'incontro di giovedì 14 novembre alle ore 15 con la doppia penna di Andrea Novelli & Gianpaolo Zarini che presenteranno il loro ultimo giallo: “Dare e avere: un’indagine dell’investigatore Michele Astengo”.

Chiuderà infine il primo trimestre l'incontro di martedì 10 dicembre alle ore 15 lo scrittore Gianni Lombardi che presenterà il suo romanzo: “Il bacio con la lingua brumida”. Maggiori dettagli sul secondo e terzo incontro saranno comunicati nei successivi mesi di novembre e dicembre.

Aspettiamo quindi tutti gli appassionati di storie del nostro territorio con l’appuntamento inaugurale del Bibliotè per giovedì 17 ottobre alle ore 15,00, in compagnia della scrittrice Fiorenza Pistocchi, che si concluderà, secondo la consuetudine inglese del tè pomeridiano, davanti ad una tazza di tè fumante e biscotti.