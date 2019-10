Lega, in mille dalla Liguria per la manifestazione nazionale in piazza San Giovanni a Roma

Oltre mille, tra eletti, sostenitori e militanti, partiranno sabato dalla Liguria in direzione piazza San Giovanni, a Roma, per la manifestazione nazionale organizzata dalla Lega, con il segretario federale e senatore Matteo Salvini. Posti esauriti, già da giorni, per il treno speciale da 650 posti con fermate a Genova e Chiavari. Oltre ad auto private, in partenza anche 7 pullman da Genova, Savona e La Spezia.

“La risposta della Liguria è stata grande – spiega il segretario Lega Liguria e responsabile nazionale Infrastrutture Lega Edoardo Rixi – segno che la gente, non solo i militanti della Lega, è a fianco di Matteo Salvini, ha apprezzato il lavoro svolto dalla Lega al governo ed è indignata per l’attuale esecutivo giallorosso, nato dagli inciuci di palazzo, in barba alla democrazia e al volere del popolo. Quella di sabato sarà una grande manifestazione: piazza San Giovanni sarà aperta a tutti gli italiani che non vogliono un governo abusivo e delle poltrone, delle tasse, dei no allo sviluppo e alle infrastrutture e dell'invasione”.

A Roma, saranno presenti anche gli onorevoli Flavio Di Muro, Lorenzo Viviani e Sara Foscolo, i senatori Paolo Ripamonti, Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone, l'europarlamentare Marco Campomenosi, gli assessori regionali Sonia Viale, Andrea Benveduti e Stefano Mai, il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana e tutti i consiglieri regionali - Franco Senarega, Paolo Ardenti, Vittorio Mazza e Alessandro Puggioni - oltre ai sindaci e agli eletti liguri del Carroccio.