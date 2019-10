"Corsi ripercorsi", la biografia di Armando Corsi presentata domani alla Ubik di Savona

"Chi sarei oggi se non avessi trovato l'aquilone della musica? Non saprei, non mi so immaginare senza le corde della chitarra tra le dita, ma so per certo che sarei infelice. Voglio iniziare a raccontare la mia storia dicendo grazie a mio padre, che mi ha donato il filo robusto e la stoffa colorata per realizzare il mio aquilone, e ringraziando la vita che lo ha fatto levare in alto..."

Così comincia a parlare della sua storia il Maestro Armando Corsi, storico chitarrista di Ivano Fossati che vanta collaborazioni con numerosi artisti come Paco De Lucia, Anna Oxa, Bruno Lauzi e Mariangela Melato, protagonista della biografia realizzata da Vera Torrero, che la presenterà domani pomeriggio alle ore 18.00 presso la Ubik di Savona, con introduzione di Athos Enrile.

Il libro contiene anche un nuovo cd “In punta di Piedi”, con undici brani. Questo libro biografico vuole essere una breve documentazione sul percorso di vita dell'uomo e dell'artista, fotografando momenti intimistici che talvolta strappano un sorriso, vissuti umanamente e artisticamente in modo intenso, e dove la musica è sempre sovrana ed elemento imprescindibile della sua esistenza.