StudioWiki ospite domani a Matera al convegno "Territorio, comunicazione e cultura per l’eccellenza"

UNA – Aziende della Comunicazione Unite - annuncia che il prossimo 18 ottobre sarà protagonista di una importante iniziativa che mette in congiunzione la comunicazione e il mondo culturale.

Nella suggestiva cornice di Matera – Capitale della Cultura 2019 – UNA si promotrice dell’organizzazione di un pomeriggio di incontri per dibattere sull’importanza delle eccellenza italiane, come comunicarle e come valorizzarle al meglio grazie anche alla presentazione di casi di successo. Aperto al grande pubblico, l’evento si rivolge principalmente a tutte le aziende e agenzie che operano sul territorio.

L’evento si terrà a partire dalle ore 15.30 presso la Sala Conferenze della Fondazione Sassi. A testimonianza dell’importanza del progetto ci sarà anche il Sindaco di Matera che interverrà durante l’incontro.

Il programma è molto ricco. Ad aprire i lavori Davide Arduini, Co-fondatore e Presidente di Acqua Group e Vice Presidente di UNA, che – in qualità di organizzatore dell’incontro – saluterà gli ospiti e introdurrà Davide Usai che si occuperà di svolgere una breve introduzione all’evento.

Da sempre nel mondo della comunicazione, prima come lobbysta in agenzie internazionali e poi come responsabile comunicazione di grandi gruppi come Poste Italiane e Fondazione Monte Paschi di Siena, Usai sottolineerà l’importante ruolo della comunicazione nella comunicazione delle eccellenze italiane.

A seguirlo sul palco Vincenzo Santochirico, Presidente Fondazione Sassi, e il Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri.

È la volta poi di Emanuele Nenna, Presidente di UNA, che prevedrà una breve introduzione sul lavoro dell’Associazione e dell’importanza di fare e creare cultura.

“In un mondo che va sempre più di corsa, dove le tecnologie sovrastano ogni cosa, dove la velocità diventa regola e la semplificazione necessità, ogni tanto è importante sapersi fermare e lasciarsi ispirare. Il ruolo della cultura è fondamentale, è un capitale imprescindibile, e fare cultura non può che alimentare questo circolo virtuoso. Le iniziative di UNA di iscrivono in questo quadro e si estendono sempre più anche a livello territoriale, l’appuntamento di Matera ne è un esempio” dichiara Nenna. “Il nostro ruolo è di essere creativi e saper comunicare: tutto questo non è possibile se non creiamo un contesto che metta l’idea al centro”.

Si entra poi nel vivo del discorso con Federico Rossi, Co-Founder, Strategic

Planner e Marketing Director di Sintesi Comunicazione, che nel suo speech “chistu è u paese do sole. Dai territori geografici ai territori esperienziali: il sistema turismo per una nuova attrattività dei territori” parlerà dell’importanza di saper comunicare la sostenibilità nella industria agroalimentare che segue paradigmi totalmente differenti dalla comunicazione commerciale. L’intervento sarà volto a sottolineare come la sostenibilità possa diventare un punto di forza per una industry che da sempre rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo e come si possa comunicare al meglio senza incorrere nel greenwashing.

Seguirà Rossella Tosto, Vice Presidente di Datacontact, che illustrerà il processo di cambiamento di una comunità e di un territorio, promosso per e con i cittadini, andando ad approfondire la sfida da che Matera sta vivendo in un processo di co-creazione costante che mette in primo piano la creatività, la cultura e l’innovazione come driver dello sviluppo.

Si parlerà, poi, della comunicazione come leva del cambiamento culturale nell’intervento di Francesco Proia, Direttore creativo e Strategist di Promomedia, che esporrà un caso di successo raccontando come un calendario, è riuscito a trasferire agli italiani il senso e l’importanza del rispetto per le persone, per gli animali e per l’ambiente.

Infine, il contributo di Federico Alberto, CEO e Co-founder di Studiowiki, sulla campagna di comunicazione di Matera 2019 incentrata sulla figura del Temponauta e il Passaporto per Matera 2019. Una campagna che, partendo da una elaborazione teorico-culturale forte ma molto concreta e radicata nell’analisi del contesto territoriale, è riuscita a rendere visibile e tangibile - attraverso un’immagine comunicativa di valore e dall’impatto semplice ma molto efficacie sotto l’aspetto pubblicitario e promozionale - tutta la complessità culturale del progetto della Capitale Europea della cultura 2019.

A chiudere la sessione i saluti di Paolo Verri, Direttore della Fondazione Basilicata-Matera 2019, accompagnato da Emanuele Nenna.

“Questo evento parte da lontano e sono particolarmente orgoglioso e contento di aver contribuito a portare a Matera, città a cui sono legato da oltre 20 anni, questo incontro che mette al centro due parole particolarmente care a UNA: cultura, che è alla base di tutte le nostre attività, ed eccellenza che è il fine a cui noi tutti ambiamo. In una Matera Capitale della Cultura 2019 UNA non poteva mancare, in particolare in rappresentanza di nuovi territori come il Sud” conclude Davide Arduini, Co-fondatore e Presidente di Acqua Group e Vice Presidente di UNA.

L’evento si svolgerà a partire dalle 15.30. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti previa registrazione sulla pagina dedicata.