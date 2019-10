ANAS: al via l'adeguamento idraulico del rio Santa Brigida a Celle Ligure

Saranno avviati martedì 22 ottobre i lavori di adeguamento idraulico del Rio Santa Brigida, a Celle Ligure, in provincia di Savona. Per l’esecuzione degli interventi sarà attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 565,120 e il km 565,220 della statale Aurelia, con il contestuale divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate.

La limitazione sarà attiva fino all’ultimazione degli interventi, prevista entro il 10 maggio 2020.

Anas prosegue inoltre la messa in sicurezza delle pendici lungo le statali in gestione. Per consentire gli interventi, da lunedì 21 ottobre e fino al 1° novembre sulla statale Aurelia sarà attivo il senso unico alternato all’altezza del km 657,750, nel comune di Cipressa.

La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria 8:00 – 17:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Infine, per eseguire la sostituzione dei pannelli di rivestimento della volta, la galleria Poggio sarà chiusa al traffico dal 24 al 26 ottobre nella sola fascia oraria notturna 21:00 – 6:00. Durante la chiusura il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità locale, nel comune di Ventimiglia.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.