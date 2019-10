Ceriale, manutenzione e restyling del pontile: 190 mila euro per l’intervento

Ha preso il via a Ceriale l’intervento di manutenzione straordinaria del pontile “Carlo Camino", un’opera che rientra nei lavori pubblici presentati dall’amministrazione comunale per questo mandato.

Il pontile si sviluppa con una larghezza di 6 metri e una lunghezza di 115 metri. In totale 12 campate. I lavori di manutenzione interesseranno i pali di sostegno in acciaio e le piastre fissate al tubo, oltre che i parapetti, i tubolari e i fili in acciaio della struttura.

“Andremo ad intervenire anche per sostituire viti e doghe deteriorate, opereremo sul parapetto per l'integrità dei cavi e sui pali con una protezione di resina, oltre ad una tinteggiatura anticorrosiva nei punti dove la zincatura si presenta danneggiata. E ancora: serraggio, bullonatura, sostituzioni pannelli e viteria” spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano.

“Questi interventi sono resi necessari sulla base di un sopralluogo fatto dai nostri tecnici: per questo motivo abbiamo programmato un intervento organico, con un utilizzo corretto delle risorse a disposizione” aggiunge.

I lavori sono suddivisi tra un primo lotto e un secondo lotto, per un totale di 190 mila euro messi a bilancio dal Comune di Ceriale.

Il pontile avrà anche una nuova illuminazione a Led: con la prima parte dell’intervento si è già avviata la sostituzione di 62 faretti a pavimento, faretti di ultima generazione da 40 Watt di potenza.

“Sono estremamente soddisfatto dell’intervento che stiamo mettendo in campo, per la messa in sicurezza del pontile e anche per un suo sensibile miglioramento estetico, senza contare che sarà maggiormente fruibile per i cittadini e i turisti”.

“Questa azione di restyling e di manutenzione ha anche un importante valenza turistica e commerciale: il nostro pontile è molto frequentato in estate ma non solo e a breve con la sua riqualificazione sarà ancora più apprezzato” conclude Giordano.