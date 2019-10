Giustenice, ripristino tubazione interrata dell'acquedotto nelle località "Gatele-Cian di Cuco": al via i lavori

"Sono iniziati, nei giorni scorsi i lavori di ripristino del tratto di tubazione interrata dell'acquedotto comunale nelle località "Gatele - Cian di Cuco", danneggiata in seguito di un movimento franoso verificatosi a seguito degli eventi alluvionali avvenuti nei mesi di ottobre-novembre del 2018". Lo comunica in una nota il sindaco di Giustenice Mauro Boetto.

"I lavori riguardano, nello specifico, il ripristino del tratto di tubazione interrata dell'acquedotto comunale passante in Loc. Gatele – Cian di Cuco. Tali lavori prevedono l'intercettazione della tubazione esistente, in località "Cian di Cuco" e la sostituzione con una nuova tubazione che attraverserà un breve tratto di area boscata (circa mt. 135) e proseguirà lungo la strada forestale "Cabanun - Carbun e Cian di Cuco" (circa 565 mt.), fino a ricollegarsi con la tubazione esistente in località 'Gatele'".

"La lunghezza complessiva del nuovo tratto di acquedotto in progetto sarà di 700 metri circa. L'intervento nel dettaglio consisterà nella realizzazione di scavo a sezione ristretta per l’ alloggiamento tubazione, la posa di una nuova condotta in polietilene che sostituirà il vecchio tubo in ferro, la posa di pozzetti d'ispezione prefabbricati con caditoia carrabile in ghisa e soprattutto la posa di numerose saracinesce con attacco per antincendio".

"I lavori, dell’importo di 50.000,00 € ed interamente finanziati dalla Regione Liguria, si completeranno in 45 giorni" conclude il primo cittadino Boetto.